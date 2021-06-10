Украинская певица, экс-ВИА Гра Миша Романова, которая дружит с исполнителем Максом Барских, заинтриговала новым кадром

Звезда уже несколько лет строит свою сольную карьеру, передает Politeka.net. Миша ушла из коллектива в 2018 году, когда забеременела.

Имя отца своего сына, Мартина, артистка скрывает до сих пор. Певица лишь говорит, что это украинский режиссер.

Однако в сети ходят слухи, что отцом Мартина является лучший друг Романовой - певец Макс Барских. Поклонники даже видят сходство между сыном певицы и популярным исполнителем. Однако оба артиста отрицают все отношения кроме дружеских и творческих.

К примеру, сейчас оба готовят новую песню. Об этом Миша сообщила в своем Инстаграм, опубликовав совместное фото.

"Готовим хит🙈🎧🎤", - написала певица.

За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"С нетерпением ждём 🔥🔥🔥", "Серьезно?", "Ждём +1🔥", "Ураааа🔥😍❤️", "Будет что-то грандиозное 👏", "Наконееееец то!!", "Миша это будет супер хит🔥", "Я его жду уже долго 😂", "Где, Макс там и хит👏😍", "Можно уже прям скоро )Максу привет", "Давно пора", - написали пользователи сети.

Напомним, Макс и Миша знакомы еще со школьной скамьи. В свое время они вместе уехали из родного Херсона покорять Киев. В планах молодых людей было поступление в Академию внутренних дел на бюджетные места, однако этого им не удалось сделать. Зато Макс и Миша попали в Академию эстрадного и циркового искусства.

Напомним, Подруга Макса Барских Романова показала в мини-бикини свои самые аппетитные места: "Дива".

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