Известная украинская певица Миша Романова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и подружка Макса Барских, всколыхнула Сеть горячим фото

Миша Романова успела построить карьеру успешной певицы. Красотка обладает эффектными формами, а еще дружит с Максом Барских, с которым ей приписывают роман.

Сейчас девушка отдыхает в Турции, откуда делится впечатляющими кадрами. Именно таким стал ее новый пост, сообщает Politeka.net.

«Коротко о погоде этим летом», - подписала она фото.

Миша Романова запечатлена в душе на фоне экзотических растений. Она позирует в черном купальнике.

Отметим, пользователи Сети были восхищены увидев, формы Романовой на таком пикантном фото.

«Вот это шары», «Вызывайте пожарных потому что у нас тут ОГНИЩЕ», «О Боже! Миша шо коїться», «Да да очень горячее не только лето, но и фото с вами Миша вы просто Королева 👑 красоты Богиня», «Жарень! И я не про погоду», - пишут в комментариях.

Ранее Миша Романова опубликовала фото, на котором была запечатлена в роскошной ванной. Девушка смотрела в камеру, не стесняясь показать эффектные формы.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Эрику Герцег, а также написали комплименты роскошной блондинке.

Напомним, подруга Макса Барских Романова опасно наклонилась в леопардовом платье с декольте.

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Романова вместе с Максом Барских сообщила радостную новость.

Также Politeka сообщала, что подружка Макса Барских Романова в желтом бикини заставила ей завидовать.