Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Миша является популярной украинской певицей. Красотка одно время даже была солисткой группы "ВИА Гра", а сейчас занята сольной карьерой. Также Романова дружит с Максом Барских, с которым девушке приписывают даже роман. Не забывает Миша и о социальных сетях, где подогревает к своей персоне интерес.

На новом фото Миша позировала в штанах, накидке и мини-купальнике. Накидку Романова распахнула, демонстрируя роскошные формы.

"Провожаю взглядом первый месяц лета. В смысле, уже июль. Но мне нравится, как всё происходит, после хорошего отдыха появилось столько вдохновения творить и активно работать. Уже не терпится все показать", - написала Миша под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оглушающая", "Очень ждем твои новые песни", "Очень сексуально, и я люблю зеленый цвет на тебе", "Какой лук", "Это незаконно", "Шок контент для мужчин!!!!!! Оказывается, Миша Романова ехала в такси не голая...".



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