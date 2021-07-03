Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Миша является популярной украинской певицей. Красотка одно время даже была солисткой группы "ВИА Гра", а сейчас занята сольной карьерой. Также Романова дружит с Максом Барских, с которым девушке приписывают даже роман. Не забывает Миша и о социальных сетях, где подогревает к своей персоне интерес.
На новом фото Миша позировала в штанах, накидке и мини-купальнике. Накидку Романова распахнула, демонстрируя роскошные формы.
"Провожаю взглядом первый месяц лета. В смысле, уже июль. Но мне нравится, как всё происходит, после хорошего отдыха появилось столько вдохновения творить и активно работать. Уже не терпится все показать", - написала Миша под кадрами.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Оглушающая", "Очень ждем твои новые песни", "Очень сексуально, и я люблю зеленый цвет на тебе", "Какой лук", "Это незаконно", "Шок контент для мужчин!!!!!! Оказывается, Миша Романова ехала в такси не голая...".
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