Украинская певица Миша Романова показала зажигательное выступление в сверкающем боди с оригинальным кроем

Знойная блондинка раньше выступала в группе «ВИА Гра», однако сейчас продвигает свою сольную карьеру. Миша известна не только своей музыкой, но и пышными формами, а также любовью к вызывающим образам. Кроме того, певица дружит с Максом Барских, из-за чего им постоянно приписывают роман.

В этом месяце Романова отправилась на отдых в Турцию, однако сейчас она уже готовится к возвращению на сцену. Как пишет Politeka.net, об этом певица рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Миша поделилась впечатляющим видео с одним из своих прошлых выступлений. На кадрах девушка энергично танцует на сцене, демонстрируя свою харизму и чувственность.

Для этого номера Романова надела сверкающий боди с поясом. Необычная форма его декольте, настолько глубокого, что грудь так и рисковала из него выпасть, а также лиф в виде двух торчащих конусов не могли не привлечь к себе внимание.

"Отдых отдыхом, но скоро врываюсь с новым треком. На этот раз честно. Ждёте?", - написала певица.

Поклонники оценили кадры с Мишей по достоинству.

"Огнищееее, ждём Мишка, врывайся сразу с альбомом, клипом и фотками. Гулять так гулять", "Находимся в ожидании уже несколько месяцев", "Моя Бьёнсе", "Я очень жду, прям очень. Скучал очень по голосу Мишеньки", - пишут люди.

Напомним, подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова понежилась в ванной на камеру: "Просто огонь".

Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских Романова опасно наклонилась в леопардовом платье с декольте: "Украшаешь собой все".

Также Politeka писала, что подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова похвасталась своими формами в душе: «Вот это шары».