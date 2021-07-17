Украинская певица Миша Романова, экс-солистка группы Виа Гра поделилась фото из-за кулис нового шоу

Как передает Politeka.net, подруга популярного артиста Макса Барских и известная исполнительница Миша Романова. Девушка активно ведет социальные сети, где радует подписчиков своим творчеством.

В Инстаграм певица поделилась новым фото. Она предстала в шикарном коротком платье в пайетках, которое обвивает идеальную фигуру.

"Я знаю, как вы ждете премьеру "Співають всі", потому что на этом проекте будут все ваши любимые артисты. Я сама уже очень хочу увидеть это шоу на экране. Вот только закончились съемки последнего эпизода и это было чертовски сложно, интересно и ярко! Атмосфера как на площадке, так и в нашем огромном павильоне была очень крутая. Коллеги-артисты, благодарю вас за веселую компанию и, конечно же, огромное спасибо всей рабочей команде шоу" - пишет артистка.

Подписчики засыпали комплиментами Мишу Романову и даже сравнили её с Дженнифер Лопез: "Похожа на Дженнифер Лопез", "Прям Джей Ло", "Элегантно", "Шикарная фотография", "Вау! Красотка! Будем смотреть".

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