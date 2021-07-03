Известный украинский певец и композитор Макс Барских рассказал о сюрпризе, который приготовил для своих поклонников
Певец ведет активную творческую деятельность, а о своих успехах часто сообщает в Инстаграм, передает Politeka.net.
В этот раз артист сообщил, что готовит для своих фанатов новый сюрприз. Барских опубликовал фото на котором позирует в специальном снаряжении.
Оказывается певец вместе с продюсером Аланом Бадоевым снова вместе "творят".
"Трек "Ночь-проводник" ворвался в топ-50 Apple Music Украины, Беларуси и России. Как же приятно, что вам нравится это прочтение песни! Тем временем, мы не останавливаемся и продолжаем творить вместе с @alanbadoev что-то совершенно новое и сумасшедшее для вас ⚡️ В скором времени вы услышите и увидите наш сюрприз!", - написал Макс.
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За 15 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.
"АААА, ждём ждём-ждём 🤩🤩🤩🙌 песня просто на бесконечном репите 😌", "Очень нравится, Макс ,и с нетерпением ждём сюрприз👏Любим тебя, неземной😍👏", "Макс, как приятно что готовишь нам сюрприз 👍👍👍🙏🤗", "Макс,мне уже нравится,то что вы творите впечатляет и вдохновляет,скорее уже,а то что-то скучновато 🥰🙀💕💞💣💥💥", "Куда уж ещё сумасшедшее?", - написали пользователи сети.
Напомним, что Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас.
Как сообщала Politeka, Макс Барских в одних трусах удивил поступком на отдыхе
Также Politeka писала, что Макс Барских довел до мурашек сюрпризом на концерте.