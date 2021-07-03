Артист показал, где сейчас проводит время

Известный украинский певец и композитор Макс Барских рассказал о сюрпризе, который приготовил для своих поклонников

Певец ведет активную творческую деятельность, а о своих успехах часто сообщает в Инстаграм, передает Politeka.net.

В этот раз артист сообщил, что готовит для своих фанатов новый сюрприз. Барских опубликовал фото на котором позирует в специальном снаряжении.

Оказывается певец вместе с продюсером Аланом Бадоевым снова вместе "творят".

"Трек "Ночь-проводник" ворвался в топ-50 Apple Music Украины, Беларуси и России. Как же приятно, что вам нравится это прочтение песни! Тем временем, мы не останавливаемся и продолжаем творить вместе с @alanbadoev что-то совершенно новое и сумасшедшее для вас ⚡️ В скором времени вы услышите и увидите наш сюрприз!", - написал Макс.

За 15 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"АААА, ждём ждём-ждём 🤩🤩🤩🙌 песня просто на бесконечном репите 😌", "Очень нравится, Макс ,и с нетерпением ждём сюрприз👏Любим тебя, неземной😍👏", "Макс, как приятно что готовишь нам сюрприз 👍👍👍🙏🤗", "Макс,мне уже нравится,то что вы творите впечатляет и вдохновляет,скорее уже,а то что-то скучновато 🥰🙀💕💞💣💥💥", "Куда уж ещё сумасшедшее?", - написали пользователи сети.

Напомним, что Макс Барских поразил внешностью 10 лет назад и сейчас.

Как сообщала Politeka, Макс Барских в одних трусах удивил поступком на отдыхе

Также Politeka писала, что Макс Барских довел до мурашек сюрпризом на концерте.