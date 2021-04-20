Известный украинский певец и композитор Макс Барских удивил внешностью много лет назад

Макс Барских стал набирать популярность с 2008 года, когда попал на украинскую "Фабрику звезд-2", передает Politeka.net. За неординарность, раскованность и умение импозантно преподнести себя на сцене артист сумел завоевать любовь поклонников.

За эти годы многое изменилось, в том числе и внешность певца. В одной из групп, посвященных звездам, решили вспомнить как выглядел артист 10 лет назад.

В коллаже соединили два фото, где Макс показывал накаченный пресс, распахнув красную куртку, и снимок теперешних времен, где певец был в белой майке и черной косухе.

"Макс Барских 10 лет назад и сейчас 🔥

Друзья, что скажете - певец сильно изменился? И какая песня @max_barskih - ваша любимая? Делитесь в комментариях ⭐", - написали авторы поста.

"10 лет назад был Фабрикантом, а теперь уже самостоятельная звезда", "Сука-любовь", "Хочу танцевать 🔥🔥", "Оба красавчики😂", "Не вижу изменений 😂😂😂", "1! глаза - убийцы", - написали пользователи сети.

Напомним, Макс Барских родился 8 марта 1990 года в Херсоне. 10 лет он учился в художественной школе, а также выступал с молодежными вокальными коллективами на детских фестивалях.

Развивая свой певческий талант, Макс в итоге понял, что хочет стать певцом. Отучившись в школе, Барских поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства вопреки настоянию родителей.

Напомним, что Макс Барских в коже устроил переполох на сцене, заставив фанаток пищать от восторга: «Неземной…».

Как сообщала Politeka, осмелевший Макс Барских в коже взбудоражил кадром с Аланом Бадоевым: "Сделали бутерброд".

Также Politeka писала, что изменившийся внешне Макс Барских довел до мурашек кадрами, как в "Матрице": "Два сумасшедших...".