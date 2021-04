Популярный артист Макс Барских в компании молодой красотки заставил пользователей сети поволноваться

Несколько дней назад эффектный 31-летний артист наконец-то презентовал выход своего нового клипа в довольно неожиданном стиле. В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певец решил опубликовать серию кадров, сделанных вместе с коллегой – российской исполнительницей Юлией Зиверт.

Вместе с Юлией Макс выпустил клип на песню "Bestseller", которая довольно быстро стала популярной. Пара решила не скромничать и позировала в своих смелых нарядах. Рядом с ними был замечен и продюсер клипа – Алан Бадоев, подаривший фанатам необычный ролик в стиле киберпанк.

«Мгновение абсолютного счастья на съемочной площадке ⚡️», - написал Макс под фото.

Поклонники не остались равнодушными к личному кадру звезд:

«Самые лучшие, классные, весёлые, люблю и обожаю; Какие хорошие ❤ сделали бутерброд микс и з песни и получилась идеальная начинка; класс поздравляю с 12 миллионами на ютюбе 🔥 бомба 👏; Ребята, Вы реально крутые!!!!!👏; Отличная команда🤩👍🏻💫✨🪐; Это абсолютное счастье для всех, такой клип, песня феерверк, Макс и Юля это бомбы, Алан абсолютно мастер своего дела; Лучшая команда !!😍❤️; Красавцы! Вы просто светитесь от счастья!».

Отдельного изумления достойны их страстные позы, знаменитости встали таким образом, что кажется, будто они слились телами.

Еще одна деталь, которая бросается в глаза, это пышная шевелюра Барских, выкрашенная в соломенный блонд. Хотя, возможно, артист использовал парик для съемки, но выглядит очень натурально, хоть и не привычно.

"Два сумасшедших, как воздух свежий. И всё как шоу - show must go on, babe", - подписал кадры Макс.

