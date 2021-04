Популярний артист Макс Барських у компанії молодої красуні змусив користувачів мережі похвилюватися

Кілька днів тому ефектний 31-річний артист нарешті презентував вихід свого нового кліпу в досить несподіваному стилі. Цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram співак вирішив опублікувати серію кадрів, зроблених разом з колегою – російською виконавицею Юлією зіверт.

Разом з Юлією Макс випустив кліп на пісню "Bestseller", яка досить швидко стала популярною. Пара вирішила не скромничати і позувала в своїх сміливих нарядах. Поруч з ними був помічений і продюсер кліпу-Алан Бадоєв, який подарував фанатам незвичайний ролик в стилі кіберпанк.

"Мить абсолютного щастя на знімальному майданчику ⚡️», - написав Макс під фото.

Шанувальники не залишилися байдужими до особистого кадру зірок:

"Найкращі, Класні, веселі, люблю і обожнюю; які хороші ❤ зробили бутерброд мікс і з пісні і вийшла ідеальна начинка; клас вітаю з 12 мільйонами на ютюбі 🔥 бомба 👏; Хлопці, ви реально круті!!!!!👏 ; Відмінна команда🤩 👍 🏻 💫 ✨ 🪐; це абсолютне щастя для всіх, такий кліп, пісня феєрверк, Макс і Юля це бомби, Алан абсолютно майстер своєї справи; найкраща команда !!😍 ❤ ️ ; Красені! Ви просто світитеся від щастя!».

Окремого здивування гідні їх пристрасні пози, знаменитості встали таким чином, що здається, ніби вони злилися тілами.

Ще одна деталь, яка кидається в очі, це пишна шевелюра Барських, пофарбована в солом'яний блонд. Хоча, можливо, артист використовував перуку для зйомки, але виглядає дуже натурально, хоч і не звично.

"Два божевільних, як повітря свіже. І все як шоу-show must go on, babe", - підписав кадри Макс.

Нагадаємо, що Макс Барських в елегантному костюмі заткнув за пояс самого Джеймса Бонда: "розрив серця!".

А ще Politeka писала, що розпалений Макс Барських змінив зовнішність і вивалявся в піску перед Аланом Бадоєвим: "Шедевр!".