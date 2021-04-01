Известный украинский певец и композитор Макс Барских показал, как проходили съемки его последнего клипа

Не так давно артист наконец-то представил историю об одиночестве в стиле киберпанк. Словам создателя композиции, современный мир стремительно теряет тактильность, люди добровольно оцифровывают свои чувства и эмоции, обменивая их на лайки и рейтинг в социальных сетях.

По этому поводу артист решил устроить необычную съемку с Zivert, с которой рассказал о том, как человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

«За кадром #BESTSELLER», - написал молодой человек под серией ранее не показанных кадров сети. На фото Барских предстал в кожаном костюме, с новой прической и в совершенно новом образе.

Фанаты не смогли пройти мимо, ведь еще до презентации клипа песня стала хитом и была у всех на слуху:

«Какая сложная и кропотливая работа проделана, зато результат просто бомбический😍; такие милые образы; Горячий Макс🔥; Максюша очень красивые фотографии со съёмок; Вы прекрасны! Талантливый, глубокий, красивый мужчина! Такой очаровательный да среди песков😍; Кожаный костюм это что-то ; На концерте я даже чувствовала запах кожи».

Также на одной из фан-страничек певца в Инстаграм появились свежие фото с выступления артиста. Несмотря на карантин Барских пытается давать концерты там, где это разрешено.

Локдаун ударил по заработкам многих артистов, поэтому сейчас они не упускают возможности дать концерт. Судя по геолокации, Барских выступал в российском клубе.Для выступления певец выбрал традиционный для себя образ загадочного мужчины.

Напомним, что Макс Барских в элегантном костюме заткнул за пояс самого Джеймса Бонда: "Разрыв сердца!".

А еще Politeka писала, что разгоряченный Макс Барских изменил внешность и извалялся в песке перед Аланом Бадоевым: "Шедевр!".

Также Politeka сообщала, что Макс Барских в кожаных штанах и сетчатой майке "взял в плен" фанаток своими движениями: "Мужик!".