Известный украинский певец Макс Барских поделился закадровыми фото во время съемки популярного клипа

Почти 10 дней назад знаменитый певец вместе с коллегой по сцене, Zivert, выпустили клип на песню "Bestseller", сообщает Politeka.net. Режиссером выступил Алан Бадоев.

По словам авторов видеоработы, у клипа есть глубокий социальный подтекст, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Барских показал несколько кадров, сделанных во время съемки.

На одном из фото можно заметить певца с белыми волосами. Макс лежал на песке, закрыв глаза, а в это время над ним стояла съемочная группа.

Артист поделился фото, сообщив о важном событии - клип на Ютубе собрал более 10 миллионов просмотров. К слову, сейчас насчитывается 113 тысяч лайков и 8,4 - дизлайков, это говорит о том, что клип понравился большинству.

"Сегодня вы, наши зрители, сделали нам неимоверный подарок - 10 000000 просмотров за неделю! Отличная высота! Песня уже звучит отовсюду, вчера на концерте мы спели ее в унисон, она уже живет своей жизнью. Прежде всего я поздравляю Зи @_zivert! 🙌 Мы сделали это! И хочу поблагодарить нашу безумно талантливую команду", - написал певец в Инстаграм.

За четыре часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Макс, Поздравляю тебя и Zivert, всю вашу команду 🎊🎊🎊💥💥💥 Это хорошая высота, дальше больше.. 🔝🔝🔝💥💥💥❤️", "Поздравляю тебя и Юлю с такой неимоверной победой!но разве могло быть иначе, Ведь вы сделали шедевр!!!🔥🔥🔥❤️", "Поздравляю с новой вершиной! 🎉 Дальше – больше! ❤️🔝.

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