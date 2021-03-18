Известный украинский певец Макс Барских показал новый образ, для которого он кардинально изменил цвет волос

Артист готовится к выходу нового клипа на совместную песню с российской певицей Зиверт. Как сообщает Politeka.net, Барских поделился отрывком из будущего музыкального видео на своей странице в Инстаграм.

«Ну что, осталось совсем чуть-чуть и мы поделимся с вами результом нашей совместной с Зи работой!», - подогрел певец интерес своих поклонников.

На опубликованных им кадрах можно увидеть, что для клипа они с Зиверт радикально изменили свою внешность. Видео снималось в футуристическом стиле, поэтому наряды знаменитостей получились соответствующими. На кадрах Барских и Зиверт появляются в похожих монохромных костюмах: певица в белом, а певец – в черном.

Также для клипа артистам пришлось примерить необычные парики. Так, Зиверт появляется с длинными серебристыми волосами, а Барских – с ярко-желтыми. В этом образе знойный брюнет выглядит весьма непривычно.

Впрочем, поклонников певца кадры явно заинтриговали.

«Ого, вот это круто! А я думаю, что за клип мы будем смотреть в полночь? Неужели ЭТОТ САМЫЙ? Урааа! Кайф какой! Щас подпрыгну до неба!», «Мне нрав эти образы но это пронзание не могу спокойно смотреть я переживаю за героев», «Ну все, спасибо за бессонную ночь!», «Ждём жаришку», - пишут люди.

Напомним, горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

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