Известный украинский певец Макс Барских стал гостем на российской программе "Вечерний Ургант"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу шоу в соцсети.

Так, в аккаунте "Вечерний Ургант" появилось фото, на котором Макс Барских позирует рядом с Иваном Ургантом и певицей Zivert.

Судя по подписи к фото, именно на российском шоу состоится премьера новой песни артистов.

"Сегодня у нас в гостях Zivert и Макс Барских с премьерой совместного сингла #BESTSELLER", - отмечается под фото.

Впрочем, премьера песни мало кого заинтересовала - большинство пользователей в комментариях обратили внимание на внешний вид артистов. В частности, Макса Барских из-за его черной куртки, бейсболки и белой рубашки сравнили с охранником супермаркета.

"Да уж, чем страшнее, тем моднее", "Одеться нормально нельзя что ли... Два клоуна", "Похож на Крида", "Шикарная пара", "Марионетки", "Вот уже Ваня на этих клоунов насмотрелся, неужели одеться нельзя по-человечески", "Охранник, мужик в чем попало с полотенцем на голове и Ванька-встанька", "Охранник, Иван и женщина-фараон. Хорошая компания", "Максик, как охранник в "Ашане", "Что за охранник у Зиверт?" - пишут в комментариях.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же красавица Рита".

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