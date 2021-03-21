Исполнитель Макс Барских удивил поклонников необычным видео из жаркой пустыни

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал поклонникам свою очаровательную маму, в этот раз порадовал публику необычным видео. В своем Instagram горячий красавчик и любимец девушек выложил ролик, которым показал, как проходят съемки его нового клипа на дуэтную песню с певицей Zivert. Похоже, эти съемки проходили в какой-то пустыне, а в ролике сам Макс появился в совершенно новом имидже.

Как видно, исполнитель запечатлен на съемочной площадке, вкруг него копошатся люди, в сам он решил освежится с водяным пистолетом в руках. Ролик снимке девушка, и за кадром слышно только ее голос, но не видно лица. Она показала необычный образ Макса, в котором его увидят поклонники в новом клипе. На нем черные кожаные брюки и интересная темная футболка, при этом внимание привлекает необычная прическа артиста – у него яркие желтые волосы с начесом, которые торчат в разные стороны.

Барский кокетливо пшикает из своего водяного пистолета на девушку, которая подошла к нему с камерой. "Что ты за человек такой?", - спрашивает она. "Антикоронавирусный", - весело отвечает ей Макс. В подписи к публикации артист игриво написал: "Охлаждаю от перегрева, пробуждаю от недосыпа". Поклонники тут же кинулись активно обсуждать новую публикацию Макса, засыпая его комплиментами в комментариях к видео. "Точно в цель попал", "Ха-ха, нужный аппарат в хозяйстве", "Супер. Как всегда, насмешил", "Что за цвет волос?", "Но как я тебя, Макс, понимаю", - пишут в комментариях.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

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