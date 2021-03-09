Известный артист, любимец миллионов женщин Макс Барских впечатлил кадрами с вечеринки в честь дня рождения

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал нарезку видео с празднования своего 31-летия. На видео засветились все самые близкие друзья артиста, включая экс-солистку ВИА Гры Мишу Романову. Все гости танцевали, выпивали и выглядели вдохновленными.

На видео также попал момент, когда для именинника танцевала приглашенная стриптизерша. Девушка в нижнем белье оседлала артиста, потрусив перед ним своей «пятой точкой». Стоит отметить, что Барскому такой подарок очень понравился.

Кроме этого, в кадр попали и трогательные моменты, когда Максу дарили подарки, а также, когда он задувал свечи на торте.

«Коротко о Дне Рождения! Это был один из лучших. Круто быть в моменте», - подписал видео Барских.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Многих поклонников впечатлили кадры со стриптизом.

«Непонятно, почему стриптизерша - девушка была вызвана», «Поздравляю, хорошо отпраздновал!», «Какие моменты», «Пусть все загаданное вчера обязательно сбудется, Макс», «Норм днюха», «Суперрр.. громко погуляли! Огнищеее))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что поджарый Макс Барских в кожаных штанах сразил наповал новым знойным образом: "Я счастлив…".

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