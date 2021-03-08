Відомий артист, улюбленець мільйонів фанатів, Серцеїд Макс Барських, розповів про свої плани, і про те, скількох дітей він хоче мати

Як передає Politeka.net, відомо, що відомий артист Макс Барських 8 березня відзначає свій день народження. Співакові в 2021 році виповнюється 31 рік, напередодні свята Макс дав інтерв'ю "Світському життю", розповівши про плани та особисте життя (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Макс Барських з'явився в шкіряній коричневій жилетці та білих штанях в компанії совій куми, Міші Романової, яка вразила своїм вбранням з відкритим декольте.

Зірка розповів, що цього року у нього концерт в Дубаї, там же Макс вирішив відзначити свій 31 день народження. Макс заявив, що якщо концерт перенесуть, то він зніме бар, найме стриптизерок, і буде розважатися з друзями та насолоджуватися музикою до самого ранку.

У тому випадку, якщо Дубай буде закритий через карантинні обмеження, він планує відзначити свій день народження в Києві з близькими та друзями. За словами Барських, він хоче відзначити день народження, як в останній раз.

"Зібрати всіх друзів повечеряти, орендувати бар, закрити його і грати музику до самого ранку. Запросити стриптизерок...",- розповів співак.

Катя Осадча поцікавилася у Макса Барських, чи думає він про можливість народження дітей від сурогатної матері.

Тоді Макс заявив, що думав про дітей у 25-26 років, але тепер 90% його часу займає робота.

"Я думав про це, коли мені було 25-26 років. Я хотів. Але зараз у мене є плани, вони великі та 90% мого часу в роботі", - підкреслив співак.

І все ж, коли Катя запитала, скількох дітей хоче Макс, він відповів, що хоче старшого сина і молодшу дочку.

Нагадаємо, що розпатлана подруга Макса Барських ледь втримала "м'ячики" в міні-ТОПі: "навіть не впізнав спершу".

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