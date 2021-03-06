Відомий співак і серцеїд, мрія мільйонів дівчат Макс Барських здався в новому образі спекотного мачо

Як передає Politeka.net на своїй сторінці в Instagram Макс Барських розмістив фотов образі спекотного мачо на тлі знімального майданчика, сидячи на стільчику з іменим написом.

Відомо, що Макс скоро випустить спільний трек з популярною співачкою Зіверт. Саме з нею він прибув на пустельні пейзажі знімати новий кліп.

Макс одягнений в чорну майку і чорні шкіряні штани. Руки співака прикрашені безліччю тату. Він озирнувся, щоб фотограф зміг зняти його з більш вигідного ракурсу.

"Я щасливий прокидатися кожен день. Щасливий творити, любити себе, світ і кожну людину в ньому", - написав популярний співак.

З поста Макса стало відомо, що він став обкладинкою нового номера журналу "Отдохни ua", співак розповів, що в новому випуску розкрив подробиці про свої екстремальні хобі, і багато іншого.

Шанувальники побачивши свого кумира не змогли пройти мимно і написали багато схвальних відгуків про свого улюбленця:

"Ти моя🔥 найбільша любов 😍 😆особливо коли снишся всю ніч🔥", "А ми щасливі, що ти у нас є!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Очаровашка🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌", "добре сказано) особливо з ранку", "Макс, ти своєю енергією, таємничістю, загадковістю поглинаєш всіх нас.", "Ти супер!!!!!", "А, блондинистий то перуку значить був 😂", "Заголовок у журналу так собі...коли ж вже ми почуємо що ти в стосунках. А Ліза? Теж просто с*кс?", "Щасливий? Точно? А чому в очах такий смуток, немов немає душевного спокою?",- відгукнулися на пост шанувальниці співака.

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