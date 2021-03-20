Известный украинский певец Макс Барских показал свой полет над сценой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, в аккаунте певца появилась подборка фотографий с его выступления, которое, судя по всему, стало настоящим шоу.

Барских сообщил, что уже сегодня украинские зрители смогут увидеть премьеру его новой песни на украинском телевидении.

"20:20 на "1+1". Сегодня. Не пропусти. #BESTSELLER", - лаконично написал он в подписи к фотографиям.

На опубликованных снимках артист буквально летит над сценой, а на одном фото он вообще словно "висит" в воздухе, что действительно выглядит эффектно.

В комментариях артиста засыпали комплиментами.

"Маленький принц", "Максимушка... Идеальный", "Круто", "Жаль, что без Юли", "Не пропустим", "Это было круто", "Это слишком хорошо", "Ваууу, ждем. Интересно, а как без Зиверт? Другая версия песни, или на фоне будет?" - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Макса Барских на фото со съемок "Вечернего Урганта" сравнили с охранником супермаркета из-за его черной куртки, бейсболки и белой рубашки.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

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