Відомий український співак Макс Барських став гостем на російській програмі "Вечірній Ургант"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку шоу у соцмережі.

Так, в акаунті "Вечірній Ургант" з'явилось фото, на якому Макс Барських позує поряд з Іваном Ургантом та співачкою Zivert.

Судячи з підпису до фото, саме на російському шоу відбудеться прем'єра нової пісні артистів.

"Сьогодні у нас в гостях Zivert і Макс Барських з прем'єрою спільного синглу #BESTSELLER", - зазначається під фото.

Втім, прем'єра пісні мало кого зацікавила - більшість користувачів у коментарях звернули увагу на зовнішній вигляд артистів. Зокрема, Макса Барських через його чорну куртку, бейсболку та білу сорочку порівняли з охоронцем супермаркету.

"Егеж, чим страшніше, тим модніше", "Вдягнутись нормально не можна чи що... Два клоуна", "Схожий на Кріда", "Шикарна пара", "Маріонетки", "От вже Ваня на цих клоунів надивився, невже вдягнутись не можна по-людськи", "Охоронець, мужик в чому попало з рушником на голові і Ванька-встанька", "Охоронець, Іван і жінка-фараон. Гарна компанія", "Максик, як охоронець в "Ашані", "Що за охоронець у Зіверт?" - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Гарячий Макс Барських на прогулянці вразив зовнішнім виглядом у повсякденному житті: "Сильно вже хочеться".

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