Известный украинский певец Макс Барских в кожаном костюме и майке из сеточки устроил переполох на концерте

Артист держит высокую планку уже не один год и не планирует останавливаться. Поэтому каждый его клип должен стать хитом, уверен Барских. На своих концертах, впрочем, он старается показать не меньше, поэтому его образы весьма вызывающие.

В частности Барских все чаще появляется в кожаных костюмах и уже фирменной майке из одной сетки. Причем во время исполнения не забывает артист вместе с хореографичной группой и танцевать.

«Я научился воспринимать свою музыку из ваших уст. Когда вы поете в зале, я могу слышать, насколько песня хороша! Спасибо за яркий вечер! 💥», - поблагодарил артист за концерт.

Фанаты сразу отреагировали на ролик:

«Макс, приоткрой немного завесу тайны: какой будет твой следующий альбом?; Мужик 🔥❤; Лучший🔥👏; все песни супер; Макс ну какой же ты Талантище!!!! Обожаю тебя 😍и твою музыку 🔥; Самый лучший😍; Мурашки от ваших песен❤️; Когда музыка написана от души, тогда и зрители поют от чистого сердца, зная как же приятно это автору❤️ #Bestseller; Хороший 👏🔥 всех благ во всём ❤️».

Также пару дней назад знаменитый певец вместе с коллегой по сцене, Zivert, выпустили клип на песню "Bestseller". Режиссером выступил Алан Бадоев.

По словам авторов видеоработы, у клипа есть глубокий социальный подтекст, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

Барских показал несколько кадров, сделанных во время съемки. Артист поделился фото, сообщив о важном событии - клип на Ютубе собрал более 10 миллионов просмотров.

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