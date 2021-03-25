Известный украинский певец Макс Барских появился в стильном костюме

Артист несколько дней назад вместе со своей коллегой Zivert выпустил новый хит и клип на него, сообщает Politeka.net. Сейчас звезды, кажется, стали просто "не разлей вода", появляясь вместе на различных мероприятиях.

В этот раз оба пришли на мероприятие "ZHARA GALA DINNER". К слову, Макс выглядел просто великолепно. Артист надел костюм с белоснежной рубашкой.

Zivert же была в косухе, а на фото с коллегой, улыбаясь, выставила язык.

За час публикация собрала более 25 тысяч лайков и много комментариев. Артиста даже сравнили с героем фильмов, агентом 007 Джеймсом Бондом.

"😍 красавчик", "Макс убери эту zivert,испортила песню твою и тебя рядом", "Макс, Как можно быть таким крутым? 🔥🔥🔥", "Какой элегантный джентльмен!😍🔥❤️❤️❤️ Макс, есть запись вчерашней импровизации Туманов? Разрыв сердца!🔥🔥❤️❤️❤️", "Я ослепла, сударь!!! 😍😍😍😮", "Мистер совершенство, мистер элегантность, мистер идеал❤️❤️❤️", "В костюме с галстучком прям шикарный🔥 Джеймс Бонд)", "безупречен)", "Макс, вы на гребне волны, будьте там всегда!", "какой нежный и красивый. моя любовь", - написали пользователи сети.

Напомним, новый хит Макса Барских и Zivert называется "Bestseller". Со дня премьеры, 18 марта, видео уже собрало почти 8,5 миллиона просмотров.

По словам певца, у клипа есть глубокий социальный подтекст, в котором человека тотально поглотили технологии, а виртуальная жизнь заменила реальность.

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