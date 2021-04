Сердцеед Макс Барских заставил фанатов дрожать от восторга, устроив пикантную фотосессию с коллегой, певицей Zivert

Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал ряд свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с российской исполнительницей Юлией Зиверт. Пара недавно выпустила клип на свой нпервый совместный хит "Bestseller".

Макс с Юлией позировали в фантастических кожаных нарядах в стиле "киберпанк", дополнив образы необычными аксессуарами.

Отдельного изумления достойны их страстные позы, знаменитости встали таким образом, что кажется, будто они слились телами.

Еще одна деталь, которая бросается в глаза, это пышная шевелюра Барских, выкрашенная в соломенный блонд. Хотя, возможно, артист использовал парик для съемки, но выглядит очень натурально, хоть и не привычно.

"Два сумасшедших, как воздух свежий. И всё как шоу - show must go on, babe", - подписал кадры Макс.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Мне так спокойно, когда ты есть. Мы обойдём стороной все, что надоест... Очень нравится этот момент в песне❤️❤️❤️"

"Да, идеи, облики и исполнение вполне безумные, поэтому Бестселлер и получился гениальным!!!💖💯"

"Нео и Тринити из любимой Матрицы 😁"

"Мне так нравится голос Макса, именно в этом дуэте♥️♥️♥️ Этот контраст голосов просто🔥🔥🔥 На фоне голоса Юли, голос Макса - ещё нежнее, мягче и этот бархатный тембр"

"Просто кайфую от этой фотосессии!🔥"

"Почему именно жёлтый парик...🤭"

"Мне не понравилось"

