Сердцеед Макс Барских заставил фанатов дрожать от восторга, устроив пикантную фотосессию с коллегой, певицей Zivert
Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал ряд свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал вместе с российской исполнительницей Юлией Зиверт. Пара недавно выпустила клип на свой нпервый совместный хит "Bestseller".
Макс с Юлией позировали в фантастических кожаных нарядах в стиле "киберпанк", дополнив образы необычными аксессуарами.
Отдельного изумления достойны их страстные позы, знаменитости встали таким образом, что кажется, будто они слились телами.
Еще одна деталь, которая бросается в глаза, это пышная шевелюра Барских, выкрашенная в соломенный блонд. Хотя, возможно, артист использовал парик для съемки, но выглядит очень натурально, хоть и не привычно.
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"Два сумасшедших, как воздух свежий. И всё как шоу - show must go on, babe", - подписал кадры Макс.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Мне так спокойно, когда ты есть. Мы обойдём стороной все, что надоест... Очень нравится этот момент в песне❤️❤️❤️"
"Да, идеи, облики и исполнение вполне безумные, поэтому Бестселлер и получился гениальным!!!💖💯"
"Нео и Тринити из любимой Матрицы 😁"
"Мне так нравится голос Макса, именно в этом дуэте♥️♥️♥️ Этот контраст голосов просто🔥🔥🔥 На фоне голоса Юли, голос Макса - ещё нежнее, мягче и этот бархатный тембр"
"Просто кайфую от этой фотосессии!🔥"
"Почему именно жёлтый парик...🤭"
"Мне не понравилось"
Напомним, что Макс Барских в элегантном костюме заткнул за пояс самого Джеймса Бонда: "Разрыв сердца!".
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