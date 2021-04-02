Серцеїд Макс Барських змусив фанатів тремтіти від захвату, влаштувавши пікантну фотосесію з колегою, співачкою Zivert
Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував ряд свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом з російською виконавицею Юлією Зіверт. Пара нещодавно випустила кліп на свій перший спільний хіт "Bestseller".
Макс з Юлією позували у фантастичних шкіряних нарядах в стилі "кіберпанк", доповнивши образи незвичайними аксесуарами.
Окремого здивування гідні їх пристрасні пози, знаменитості встали таким чином, що здається, ніби вони злилися тілами.
Ще одна деталь, яка кидається в очі, це пишна шевелюра Барських, пофарбована в солом'яний блонд. Хоча, можливо, артист використовував перуку для зйомки, але виглядає дуже натурально, хоч і не звично.
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"Два божевільних, як повітря свіже. І все як шоу - show must go on, babe", - підписав кадри Макс.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Мені так спокійно, коли ти є. Ми обійдемо стороною все, що набридне... Дуже подобається цей момент у пісні❤️❤️❤️"
"Так, ідеї, вигляд і виконання цілком божевільні, тому бестселер і вийшов геніальним!!!💖💯"
"Нео і Трініті з улюбленої Матриці 😁"
"Мені так подобається голос Макса, саме в цьому дуеті♥♥️♥️ Цей контраст голосів просто 🔥 🔥 🔥 На тлі голосу Юлі, голос Макса - ще ніжніше, м'якше і цей оксамитовий тембр"
"Просто кайфую від цієї фотосесії!🔥"
"Чому саме жовта перука...🤭"
"Мені не сподобалося"
Нагадаємо, що Макс Барських в елегантному костюмі заткнув за пояс самого Джеймса Бонда: "розрив серця!".
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