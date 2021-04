Серцеїд Макс Барських змусив фанатів тремтіти від захвату, влаштувавши пікантну фотосесію з колегою, співачкою Zivert

Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував ряд свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом з російською виконавицею Юлією Зіверт. Пара нещодавно випустила кліп на свій перший спільний хіт "Bestseller".

Макс з Юлією позували у фантастичних шкіряних нарядах в стилі "кіберпанк", доповнивши образи незвичайними аксесуарами.

Окремого здивування гідні їх пристрасні пози, знаменитості встали таким чином, що здається, ніби вони злилися тілами.

Ще одна деталь, яка кидається в очі, це пишна шевелюра Барських, пофарбована в солом'яний блонд. Хоча, можливо, артист використовував перуку для зйомки, але виглядає дуже натурально, хоч і не звично.

"Два божевільних, як повітря свіже. І все як шоу - show must go on, babe", - підписав кадри Макс.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Мені так спокійно, коли ти є. Ми обійдемо стороною все, що набридне... Дуже подобається цей момент у пісні❤️❤️❤️"

"Так, ідеї, вигляд і виконання цілком божевільні, тому бестселер і вийшов геніальним!!!💖💯"

"Нео і Трініті з улюбленої Матриці 😁"

"Мені так подобається голос Макса, саме в цьому дуеті♥♥️♥️ Цей контраст голосів просто 🔥 🔥 🔥 На тлі голосу Юлі, голос Макса - ще ніжніше, м'якше і цей оксамитовий тембр"

"Просто кайфую від цієї фотосесії!🔥"

"Чому саме жовта перука...🤭"

"Мені не сподобалося"

