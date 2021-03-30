Известный украинский певец и композитор Макс Барских в кожаном костюме и майке из сеточки довел до экстаза своих поклонниц

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек певца в Инстаграм появились свежие фото с выступления артиста. Несмотря на карантин Барских пытается давать концерты там, где это разрешено. Локдаун ударил по заработкам многих артистов, поэтому сейчас они не упускают возможности дать концерт. Судя по геолокации, Барских выступал в российском клубе.

Для выступления певец выбрал традиционный для себя образ загадочного мужчины. Он надел черную сетчатую майку и кожаные штаны. Образ завершила косуха. На сцене Макс устроил настоящий фейерверк эмоций, впечатлив своих поклонниц.

«Макс Барских в Gipsy», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях музыканту оставили массу приятных слов.

«Неземной», «Ты бог», «Макс, я люблю тебя», «Мачо», «Какой красавчик», «Хочу быть твоей музой», «Сводишь с ума», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Макс Барских записал дуэт с российской исполнительницей Zivert, которая стремительно набирает популярность. Вместе звезды появились в популярном шоу "Вечерний Ургант".

Напомним, что Макс Барских в элегантном костюме заткнул за пояс самого Джеймса Бонда: "Разрыв сердца!".

А еще Politeka писала, что разгоряченный Макс Барских изменил внешность и извалялся в песке перед Аланом Бадоевым: "Шедевр!".

Также Politeka сообщала, что Макс Барских в кожаных штанах и сетчатой майке "взял в плен" фанаток своими движениями: "Мужик!".