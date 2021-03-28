Відомий український співак Макс Барських у шкіряному костюмі і майці з сіточки влаштував переполох на концерті
Артист тримає високу планку вже не один рік і не планує зупинятися. Тому кожен його кліп повинен стати хітом, впевнений Барських. На своїх концертах, втім, він намагається показати не менше, тому його образи вельми викликаючі.
Зокрема Барських все частіше з'являється в шкіряних костюмах і вже фірмовій майці з однієї сітки. Причому під час виконання не забуває артист разом з хореографічною групою і танцювати.
"Я навчився сприймати свою музику з ваших вуст. Коли ви співаєте в залі, я можу чути, наскільки пісня хороша! Дякую за яскравий вечір! 💥 » ,- подякував артист за концерт.
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Фанати відразу відреагували на ролик:
"Макс, Відкрий трохи завісу таємниці: якою буде твій наступний альбом?; Мужик 🔥❤; Кращий🔥 👏; всі пісні супер; макс Ну який же ти талантище!!!! Обожнюю тебе 😍і твою музику 🔥; найкращий😍; Мурашки від ваших пісень❤️; Коли музика написана від душі, тоді і глядачі співають від чистого серця, знаючи як же приємно це автору❤️ #Bestseller; Хороший 👏 🔥 всіх благ у всьому❤️».
Також пару днів тому знаменитий співак разом з колегою по сцені, Zivert, випустили кліп на пісню "Bestseller". Режисером виступив Алан Бадоєв.
За словами авторів відеороботи, у кліпу є глибокий соціальний підтекст, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.
Барських показав кілька кадрів, зроблених під час зйомки. Артист поділився фото, повідомивши про важливу подію-кліп на Ютубі зібрав понад 10 мільйонів переглядів.
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