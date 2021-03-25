Відомий український співак Макс Барських з'явився в стильному костюмі

Артист кілька днів тому разом зі своєю колегою Zivert випустив новий хіт і кліп на нього, повідомляє Politeka.net. Зараз зірки, здається, стали просто "не розлий вода", з'являючись разом на різних заходах.

Цього разу обидва прийшли на захід "ZHARA GALA DINNER". До слова, Макс виглядав просто чудово. Артист одягнув костюм з білосніжною сорочкою.

Zivert ж була в косусі, а на фото з колегою, посміхаючись, виставила язик.

За годину публікація зібрала понад 25 тисяч лайків і багато коментарів. Артиста навіть порівняли з героєм фільмів, агентом 007 Джеймсом Бондом.

"😍 красунчик", "Макс прибери цю zivert, зіпсувала пісню твою і тебе поруч", " Макс, як можна бути таким крутим? 🔥 🔥 🔥 ", "Який елегантний джентльмен!😍 🔥 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Максе, є запис вчорашньої імпровізації туманів? Розрив серця!🔥🔥❤️❤️❤️", "Я осліпла, пане!!! 😍 😍 😍 😮 ", "Містер досконалість, Містер елегантність, Містер ідеал❤️❤️❤️"," в костюмі з краваткою прям шикарний🔥 Джеймс Бонд)", "бездоганний)", "Макс, ви На гребені хвилі, будьте там завжди!", "який ніжний і красивий. моя любов", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, новий хіт Макса Барських і Zivert називається "Bestseller". З дня прем'єри, 18 березня, відео вже зібрало майже 8,5 мільйона переглядів.

За словами співака, у кліпу є глибокий соціальний підтекст, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.

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