Відомий український співак Макс Барських поділився закадровими фото під час зйомки популярного кліпу

Майже 10 днів тому знаменитий співак разом з колегою по сцені, Zivert, випустили кліп на пісню "Bestseller", повідомляє Politeka.net. Режисером виступив Алан Бадоєв.

За словами авторів відеороботи, у кліпу є глибокий соціальний підтекст, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінило реальність.

Барських показав кілька кадрів, зроблених під час зйомки.

На одному з фото можна помітити співака з білим волоссям. Макс лежав на піску, закривши очі, а в цей час над ним стояла знімальна група.

Артист поділився фото, повідомивши про важливу подію - кліп на Ютубі зібрав понад 10 мільйонів переглядів. До слова, зараз налічується 113 тисяч лайків і 8,4 - дизлайків, це говорить про те, що кліп сподобався більшості.

"Сьогодні ви, наші глядачі, зробили нам неймовірний подарунок - 10 000000 переглядів за тиждень! Відмінна висота! Пісня вже звучить звідусіль, вчора на концерті ми заспівали її в унісон, вона вже живе своїм життям. Перш за все я вітаю Зі @_zivert! 🙌 Ми зробили це! І хочу подякувати нашій шалено талановиті команді", - написав співак в Instagram.

За чотири години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Максе, вітаю тебе і Zivert, всю вашу команду 🎊 🎊 🎊 💥 💥 💥 це хороша висота, далі більше.. 🔝🔝🔝💥💥💥❤️", "Вітаю тебе і Юлю з такою неймовірною перемогою!але хіба могло бути інакше, адже ви зробили шедевр!!!🔥 🔥 🔥 ❤ ️ ", "Вітаю з новою вершиною! 🎉 Далі-більше! ❤️🔝.

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