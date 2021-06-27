Украинский певец Макс Барских показал, как отдыхал на роскошной яхте в Хорватии
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист показал, как решился на бесстрашный прыжок с огромной яхты. На певце в этот момент были одни трусы. На сторис видно, что артисту пришлось очень долго лететь до воды.
Также он опубликовал смонтированный ролик, в который попала нарезка самых ярких моментов с его отдыха, а также невероятных видов и пейзажей.
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«Удивительное путешествие с друзьями», - подписал видео артист.
В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов. Поклонники пришли в восторг от прыжка, на который решился Макс.
«Макс, спасибо за потрясающие истории твоего удивительного путешествия!», «Макс, это фантастическое путешествие!!! Наслаждаемся видами вместе с тобой», «Кайф какой. Хорошего отдыха», «Макс - наш бесстрашный, безумный и отважный экстремал», - пишут пользователи сети.
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