"Это будет грандиозно"

Макс Барских разогрел публику перед концертом интересным способом

Как известно, 31-летний артист, родом из Херсона, окончил лицей искусств по классу "художник" и Киевскую академию эстрадного и циркового искусства по специальности "вокал", также принимал участие в "Фабрике". Сейчас Барских на пике своей славы и продолжает собирать стадионы.

Макс активно ведет свой Инстаграм-блог, радуя более миллиона подписчиков откровениями и кадрами из жизни. Певец взбудоражил новым постом, показав атмосферные снимки и предвкушая успех концерта в Минске, передает Politeka.net.

На фото Макс позировал на сцене, появившись из полутьмы и застыв в шаге прямо под софитами. При этом артист театрально скинул пиджак, сверкнув мускулистым торсом. На другом снимке Барских украдкой выглядывал из-за портьеры.

"Закончили генпрогон. В предвкушении встречи 🖤", - говорится в подписи.

Пользователи, одни, сгорая от нетерпения, а другие, сожалея, что не попали на концерт, кинулись комментировать увиденное:

"😍Все в ожидании чуда ! 💖"

"Выходи уже😍"

"Все в ожидании, Макс, это будет грандиозный праздник,удачи тебе 👍👏💯💥"

"Мы уже на месте.) Ждём начала концерта.)🙌"

"Отличного концерта, Макс 🙌🙌🙌 зажгите там за всех нас, ребятки 🔥😁"

"Заряди людей танцами под свои песни🔥🔥🔥"

"Надеюсь, голый будешь выступать"

"Ошеломительного концерта, Макс ❤️Хотя он всё равно таким будет, можно не сомневаться 🤤По-доброму завидую минчанам"

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же Рита красотка".

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