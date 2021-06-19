Макс Барских разогрел публику перед концертом интересным способом
Как известно, 31-летний артист, родом из Херсона, окончил лицей искусств по классу "художник" и Киевскую академию эстрадного и циркового искусства по специальности "вокал", также принимал участие в "Фабрике". Сейчас Барских на пике своей славы и продолжает собирать стадионы.
Макс активно ведет свой Инстаграм-блог, радуя более миллиона подписчиков откровениями и кадрами из жизни. Певец взбудоражил новым постом, показав атмосферные снимки и предвкушая успех концерта в Минске, передает Politeka.net.
На фото Макс позировал на сцене, появившись из полутьмы и застыв в шаге прямо под софитами. При этом артист театрально скинул пиджак, сверкнув мускулистым торсом. На другом снимке Барских украдкой выглядывал из-за портьеры.
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"Закончили генпрогон. В предвкушении встречи 🖤", - говорится в подписи.
Пользователи, одни, сгорая от нетерпения, а другие, сожалея, что не попали на концерт, кинулись комментировать увиденное:
"😍Все в ожидании чуда ! 💖"
"Выходи уже😍"
"Все в ожидании, Макс, это будет грандиозный праздник,удачи тебе 👍👏💯💥"
"Мы уже на месте.) Ждём начала концерта.)🙌"
"Отличного концерта, Макс 🙌🙌🙌 зажгите там за всех нас, ребятки 🔥😁"
"Заряди людей танцами под свои песни🔥🔥🔥"
"Надеюсь, голый будешь выступать"
"Ошеломительного концерта, Макс ❤️Хотя он всё равно таким будет, можно не сомневаться 🤤По-доброму завидую минчанам"
Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".
Как сообщала Politeka, Счастливый Макс Барских, обнимающий невесту, ошеломил кадрами со свадьбы: "Какая же Рита красотка".
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