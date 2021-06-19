Певец Макс Барских завел армию фанатов одной песней, которую мало кто слышал

31-летний артист, окончивший лицей искусств по классу "художник" и Киевскую академию эстрадного и циркового искусства по специальности "вокал", а также несколько раз принимавший участие в "Фабрике", добился невероятно успеха в странах СНГ. Барских активно ведет свой Инстаграм-блог, радуя более миллиона подписчиков откровениями и кадрами, как из творческой сферы, так и личной жизни.

В новом посте Макс решил рассекретить неожиданные детали о создании одной из своих знаменитых песен, передает Politeka.net. Оказывается, хиту "Лей, не жалей" предшествовала весьма любопытная демо-версия. Поклонники тут же "завопили" в комментариях, требуя, чтобы Барских обязательно выпустил и этот сингл тоже.

"А когда-то песня "Лей, не жалей" называлась «Ночь-Проводник». Нашёл у себя старое демо 😌 Всем классной пятницы!", - сообщил в подписи Макс.

Пользователи насладились услышанным и оставили свои оценки:

"Вау! Я это не слышал! - вскройте его подпольный ларец из демок🙏это же очередной шедевр, о котором никто и не знал... - Макс конспиратор 🙃 - он недооценивает себя, свой потенциал🔥"; "Ааа, шикарно 🔥🔥🔥 Выпусти эту версию 🙌😍😍😍"; "Нам нужен этот трек полностью 😍"; "Ого, кайф какой! Спасибо за эксклюзив🔥"; "Как атмосферно.😌 Она же совсем другая. Может выпустишь и этот вариант песни, а? Она 🔥"; "Вау🔥🔥🔥 я влюбилась в эту версию ❤️"; "Господи 😍😍😍 это тоже шедевр"; "Кайффф для ушей!!!🔥🔥🔥 Трудяга!!!"; "Блин, как теперь перестать слушать😂🙈 даёшь полную песню с"

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