Исполнитель Макс Барских удивил поклонников ярким фото с салона роскошного лимузина

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских, который недавно показал видео со своего концерта в элитном ночном клубе, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз горячий красавчик и любимец девушек выложил на своей странице очаровательное фото, на котором его можно увидеть в салоне роскошного автомобиля.

На новом снимке Макс запечатлен сидя на диванчике в лимузине, он раскинулся в удобной позе и увлечен чем-то на своем ноутбуке, который положил на живот. Перед камерой артист появился в черном наряде – брюках и футболке, которая слегка оголила его подкаченное тело. Такая "новая" внешность очень понравилась преданным фанатам звездного красавчика, его хвалят за то, что начал ходит спортзал.

В подписи к фотографии Барских написал: "Телепортируюсь в Минск! Скоро буду". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото исполнителя, засыпая его комплиментами в комментариях. "Офигенный телепорт", "А в ноуте новый шедевр? Счастливого пути", "Минск, отлично встретить Макса", "О, уже заметны результаты работы в зале. Так круто подкачался. Удачного телепорта и ошеломительного концерта", "Ждем!", "Удачи, неземной", "Эффектное покорение пространства", "Клевый", "Очень жду!", - пишут фанаты.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

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