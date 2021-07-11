Известная украинская певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Миша Романова является популярной украинской певицей и бывшей солисткой группы "ВИА Гра". Еще девушку связывают с Максом Барских, но роман звезды отрицают. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делится самым интересным.

На новом фото Миша позировала в кожаном платье и ботфортах. Девушка взялась рукой за талию, впечатляя худенькими ножками на каблуках.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Жара", "Хорошо выглядит!", "Горит моя душа", "Огненная!", "Ееее, бомба, ракета, пушка", "невероятно эффектная и на фото и в жизни!", "Неприлично роскошная", "Ну это очень круто", "Ну ещё чуть чуть и наконец-то получится Эрика", "Тебе так хорошо с длинными волосами))", "Я Мадонна", "Роскошная девочка, можно наслаждаться целый день фото".

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