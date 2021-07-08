Молодая певица, экс-солистка ВИА Гры Миша Романова впечатлила экстремальным декольте

Как передает Politeka.net, Романова принимает участие в съемках нового талант-шоу «Співають всі», где она вместе с еще 99 звездами украинского шоу-бизнеса будет судить талантливых исполнителей.

На свежем фото Романова позировала в серебристом платье-пиджаке, которое оказалось очень коротким. Но взгляды поклонников привлекло экстремально глубокое декольте звезды, в котором можно было рассмотреть выдающиеся достоинства красотки.

«3-й съёмочный день грандиозного шоу», - подписала фото артистка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Просто супер», «Ух какая», «Красивая ты, Миша», «Очень красивая», «Какая ты огненная», «Вау Вау, какая девушка шикарная, а познакомиться можно?», «Как кукла», «Всегда идеальна», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Миша Романова является близкой подругой и подопечной певца Макса Барских. Не так давно он стал ее продюсером.

Напомним, что Миша Романова в ярком платье показала декольте во всей красе: "Что у нас сегодня...".

Как сообщала Politeka, Миша Романова в плащике показала, насколько идеальна ее фигура: "Леди в красном".

Также Politeka писала, что Миша Романова спровоцировала крутым образом без лишней одежды: "Ищу опасных".