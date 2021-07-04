Відома відчизняна артистка Міша Романова, подруга Макса Барських, а також колишня співачка гурту ВІА Гра, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Міша Романова настільки популярна співачка, що навіть була солісткою групи ВІА Гра. Зараз красуня будує сольну кар'єру і виховує маленького сина. Також співачка дружить з українським поп-виконавцем Максом Барських, з яким їй приписують роман.

Міша не забуває і про соціальні мережі, радуючи фанатів цікавими образами. Цього разу дівчина опублікувала фото, на якому була в сукні з тоненькими бретельками. Романова покружляла перед камерою, насолоджуючись музикою.

"Що у нас сьогодні по яскравості?",- написала Міша під публікацією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже вони були викладені в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

Нагадаємо, подружка Макса Барських Романова показала в міні-бікіні свої найапетитніші місця

А ще Politeka повідомляла, що подруга Макса Барських Романова в прозорій сукні-сіточці показала свої достоїнства

Також Politeka писала, що подруга Макса Барських і екс-ВІА Гра Романова заінтригувала виглядом в сукні з блискіток



