Відома відчизняна артистка Міша Романова, подруга Макса Барських, а також колишня співачка гурту ВІА Гра, показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Міша Романова настільки популярна співачка, що навіть була солісткою групи ВІА Гра. Зараз красуня будує сольну кар'єру і виховує маленького сина. Також співачка дружить з українським поп-виконавцем Максом Барських, з яким їй приписують роман.
Міша не забуває і про соціальні мережі, радуючи фанатів цікавими образами. Цього разу дівчина опублікувала фото, на якому була в сукні з тоненькими бретельками. Романова покружляла перед камерою, насолоджуючись музикою.
"Що у нас сьогодні по яскравості?",- написала Міша під публікацією.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, адже вони були викладені в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
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