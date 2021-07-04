Популярна українська співачка і колишня солістка ВІА Гри Міша Романова показала "небезпечне" фото в одному піджаку на тлі поліцейської машини

Після свого відходу з ВІА Гри Міша активно просувається як сольна співачка. Артистка близько дружить з іншим відомим співаком-Максом Барських. Виконавцям неодноразово приписували роман, проте підтвердження цих чуток так і не з'явилося.

Нещодавно Романова повідомила фанатам, що готується до нового проекту. А тепер співачка радує шанувальників свіжими фото в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, на новому знімку зірка здивувала.

Так, на фото Романова постала в яскраво-помаранчевому піджаку і босоніжках. Іншого одягу на співачці не було видно. Через глибоко вирізу на піджаку шанувальники змогли розглянути вражаючі форми красуні.

У такому нескромному вигляді Міша позувала, спершись на поліцейську машину. Втім, авто виявилося не справжнім: на ньому красувався напис "Поліція Троєщини" англійською мовою.

"Шукаю особливо небезпечних", - підписала знімок Романова.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Все-таки школа МВС була для тебе", "Крута", "здається тобі йде все!", "Люблю, але не подобається, вульгарно", - пишуть люди.

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