Зірка показала, як добре виглядає

Українська співачка, екс-ВІА Гра Міша Романова, яка дружить з виконавцем Максом Барських, показала свої вигини в одному плащі

Зірка кілька років будує сольну кар'єру, хвалячись новими образами у своєму Instagram, передає Politeka.net. Романова демонструє витончену фігуру, привертаючи увагу до своєї сторінки.

Зараз на сторінку співачки підписані 567 тисяч користувачів мережі.

В одному з нових постів артистка постала в червоному плащі. З глибокого декольте виставилися форми блондинки, що додало кадру особливої пікантності.

Крім того, зірка виставила струнку ніжку, зачаровуючи її довжиною.

"Леді в червоному ❤️", - написала Романова.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Вогняна 😍😍", "Пістолета в руці не вистачає 😂 красуня", "Прекрасна 😍", "після таких фото хочеться побачити тебе в якомусь фільмі😍", "Ліфт звичайно дуже гарний, особливо скло", "Красуня🔥🔥🔥", "дуже сподіваюся,що у тебе під низом нічого🙄", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, Макс Барських і Міша Романова подружилися ще в школі. Обидва поїхали з рідного Херсона підкорювати столицю. Друзі вступили до Академії естрадного та циркового мистецтва, а пізніше потрапили на різні шоу.

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