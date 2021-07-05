Украинская певица, экс-ВИА Гра Миша Романова, которая дружит с исполнителем Максом Барских, показала свои изгибі в одном плаще
Звезда несколько лет строит сольную карьеру, хвастаясь новыми образами в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Романова демонстрирует точеную фигуру, привлекая внимание к своей странице.
Сейчас на страницу певицы подписаны 567 тысяч пользователей сети.
В одном из новых постов артистка предстала в красном плаще. Из глубокого декольте выставились формы блондинки, что прибавило кадру особой пикантности.
Кроме того, звезда выставила стройную ножку, завораживая ее длиной.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Новый мощный удар стихии обрушился на Крым, кадры бедствия: дома и дороги ушли под воду
Пассажирский автобус врезался в фуру под Харьковом: кадры с места
Полякова в купальнике прижалась к своей подружке: "Приехали с моей кумушкой на работку"
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, первые подробности: был еще совсем молодым
"Леди в красном ❤️", - написала Романова.
За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Огненная 😍😍", "Пистолета в руке не хватает 😂 красотка", "Прекрасная 😍", "после таких фото хочется увидеть тебя в каком-нибудь фильме😍", "Лифт конечно очень красивый, особенно стёкла", "Красавица🔥🔥🔥", "очень надеюсь,что у тебя под низом ничего🙄", - написали пользователи сети.
Отметим, Макс Барских и Миша Романова подружились еще в школе. Оба уехали из родного Херсона покорять столицу. Друзья поступили в Академию эстрадного и циркового искусства, а позже попали на разные шоу.
Напомним, экс-ВИА Гра Романова вместе с Максом Барских сообщила радостную новость
Как сообщала Politeka, подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова заинтриговала видом в платье из блесток
Также Politeka писала, подруга Макса Барских и экс-ВИА Гра Романова устроила шоу в боди с "опасным" декольте