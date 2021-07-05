Звезда показала, как хорошо выглядит

Украинская певица, экс-ВИА Гра Миша Романова, которая дружит с исполнителем Максом Барских, показала свои изгибі в одном плаще

Звезда несколько лет строит сольную карьеру, хвастаясь новыми образами в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Романова демонстрирует точеную фигуру, привлекая внимание к своей странице.

Сейчас на страницу певицы подписаны 567 тысяч пользователей сети.

В одном из новых постов артистка предстала в красном плаще. Из глубокого декольте выставились формы блондинки, что прибавило кадру особой пикантности.

Кроме того, звезда выставила стройную ножку, завораживая ее длиной.

"Леди в красном ❤️", - написала Романова.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Огненная 😍😍", "Пистолета в руке не хватает 😂 красотка", "Прекрасная 😍", "после таких фото хочется увидеть тебя в каком-нибудь фильме😍", "Лифт конечно очень красивый, особенно стёкла", "Красавица🔥🔥🔥", "очень надеюсь,что у тебя под низом ничего🙄", - написали пользователи сети.

Отметим, Макс Барских и Миша Романова подружились еще в школе. Оба уехали из родного Херсона покорять столицу. Друзья поступили в Академию эстрадного и циркового искусства, а позже попали на разные шоу.

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