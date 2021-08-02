Певица Миша Романова, подруга Макса Барских, показалась на новом украинском шоу

Как пишет Politeka.net, Миша Романова является довольно известной отечественной исполнительницей. Красотка пела в ВИА Гре, а сейчас занята сольной карьерой и дружбой с Максом Барских, с которым по слухам в Сети, девушка крутит роман, но Миша и Макс опровергают эту информацию.

Романова решила заняться новым проектом - "Співають всі", на котором уже успела показать несколько эффектных нарядов. Фото ее образов опубликованы были в Инстаграм.

"Красная и черная, какое платье эксперта самого вокального шоу "Співають всі" Миши Романовой идет ей больше", - написано было на страничке "Звездный путь".

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Никакая, нужно открывать либо зону декольте, либо мини, а всё вместе выглядит чересчур вульгарно", "А разница? Длина одна, что там, что там видно декольте? Хотя б разные фасоны б взяли".

Напомним, подруга Макса Барских в экстра-коротком платье изумила видом за сценой "Співають всі"

А еще Politeka писала, что подруга Макса Барских в эффектном мини удивила слишком большим декольте

Также Politeka сообщала, что подружка Макса Барских в одном плащике удивила, насколько роскошная ее фигура



