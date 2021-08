На официальной странице телепроекта "Поют все"обнародовали точную дату и час премьеры нового шоу

Как пишет Politeka.net, "Співають всі" – новое музыкальное талант-шоу, премьера которого состоится 21 августа 2021 года в 21:00 на телеканале ТРК "Украина". Заметим, что это талант-шоу является адаптацией грандиозного проекта по всемирно известному формату All Together Now.

"Мы знаем, что вы будете делать в 21:00 в субботу 21 августа! Смотреть самое вокальное шоу " Поют все!"на @kanalukraina. И не возражайте!",- пишут на официальной странице шоу в Instagram.

Как известно, вести шоу пригласили популярного украинского ведущего Владимира Остапчука.

Звездными судьями станут Jerry Heil, Анна Трінчер, Алина Гросу, Артем Пивоваров, Оля Цибульская, Мила Нитич, Сергей Лазановський и другие знаменитости, однако в спорных моментах решение будет принимать капитан команды – Наталья Могилевская. Победителя шоу ожидает выигрыш в размере 500 000 гривен.

Ранее Politeka писала, что подруга Макса Барских Романова переборщила с размерами декольте на "Поют все": "чересчур вульгарно".

Напомним, что ведущий "Поют все" Остапчук похвастался номером люкс с большой спальней и баром: "Ночь 4 750 грн.".

А еще Politeka сообщала, что бэк-вокалистка Сердючки " сбежала "от Данилко на шоу с Могилевской:" когда ты являешься членом команды...".