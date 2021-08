Ведучий SecretShow нового телепроєкту "Співають всі" Ваня Рассел та одна із зіркових суддів Анна Трінчер впали зі сцени

Як пише Politeka.net, 21 серпня 2021 року о 21:00 на телеканалі ТРК "Україна" відбудеться прем’єра нового співочого шоу "Співають всі", яке є адаптацією проєкту All Together Now.

Нещодавно, на офіційній сторінці шоу у YouTube ведучий SecretShow вирішив провести рум-тур знімальними павільйонами "Співають всі". Допомогти Вані Расселу згодилася одна із зіркових суддів – акторка та співачка Анна Трінчер.

Так, глядачам показали грим-зону, місце, де зірки обідають, кімнату, де зберігають усі костюми, місце, де судді шоу розспівуються та багато іншого. Окрім цього, Рассел і Трінчер взяли інтерв’ю у суддів шоу та показали глядачам головну сцену проєкту. Так, Рассел вирішив знести Трінчер зі сцени на руках, однак поступився й вони впали.

На щастя, зірки не отрмали серйозних травм та пізніше посміялися з цієї ситуації.

Рaніше Politeka писaлa, що ведучий "Співають всі" Остапчук повідомив про свій стан після другої вакцинації: "Місяць вже пройшов, а у мене...".

Нaгaдaємо, що "Співають всі": оголошені дата і час прем'єри шоу з Могилевською і сотнею зірок українського шоу-бізу.

A ще Politeka повідомлялa, що "Співають всі", з'ясувалася величезна сума виграшу і правила нового шоу: "Такого ви ще не бачили".