Две яркие звезды Алина Гросу и Анна Тринчер обсудили внешность друг друга и не только, а также кто кого "скопировал"
Любопытный момент попал на камеру. Так, ведущий SecretShow Ваня Рассел решил провести рум-тур по съемочным павильонам "Співають всі". Помочь ему согласилась одна из звездной сотни – актриса и певица Анна Тринчер.
Девушка заметила Алину Гросу, еще однй судью проекта, отдыхавшую на кресле-груше, и кинулась к ней. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net.
"Я бы тебя немного одела, но просто нечестно было бы по отношению к другим артистам..., - выдала Гросу, окинув Тринчер оценивающим взглядом.
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У девушек произошел спор из-за их последних хитов. Так получилось, что одна за одной вышли песни с похожими названиями: сначала у Тринчер - "Малиновые волосы", а затем у Гросу - "Малиновые губы".
Поговорив об одежде и маникюре, Анна затронула и это "совпадение":
"Понимаете, артист не только за моими ногтями следит, а еще и за моими песнями, - камень в огород Алины. - Потому что "Малиновые губы" последовали после "Малиновых волос". Что ты скажешь насчет этой ситуации?"
"Знаешь, еще у очень многих артистов... малиновый рассвет, малиновое вино и все такое... Так что, нельзя сказать, что кто-то копирует другого только из-за одного слова", - высказала свое мнение Гросу.
"Как хорошо, что мои "Малиновые волосы" были первыми!", - посмеялась в ответ Тринчер.
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