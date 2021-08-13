Две яркие звезды Алина Гросу и Анна Тринчер обсудили внешность друг друга и не только, а также кто кого "скопировал"

Любопытный момент попал на камеру. Так, ведущий SecretShow Ваня Рассел решил провести рум-тур по съемочным павильонам "Співають всі". Помочь ему согласилась одна из звездной сотни – актриса и певица Анна Тринчер.

Девушка заметила Алину Гросу, еще однй судью проекта, отдыхавшую на кресле-груше, и кинулась к ней. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net.

"Я бы тебя немного одела, но просто нечестно было бы по отношению к другим артистам..., - выдала Гросу, окинув Тринчер оценивающим взглядом.

У девушек произошел спор из-за их последних хитов. Так получилось, что одна за одной вышли песни с похожими названиями: сначала у Тринчер - "Малиновые волосы", а затем у Гросу - "Малиновые губы".

Поговорив об одежде и маникюре, Анна затронула и это "совпадение":

"Понимаете, артист не только за моими ногтями следит, а еще и за моими песнями, - камень в огород Алины. - Потому что "Малиновые губы" последовали после "Малиновых волос". Что ты скажешь насчет этой ситуации?"

"Знаешь, еще у очень многих артистов... малиновый рассвет, малиновое вино и все такое... Так что, нельзя сказать, что кто-то копирует другого только из-за одного слова", - высказала свое мнение Гросу.

"Как хорошо, что мои "Малиновые волосы" были первыми!", - посмеялась в ответ Тринчер.

Напомним, Алина Гросу увлеклась экстримом, потащив за собой бойфренда и родителей: "Под землей..."

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