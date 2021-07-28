19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин со своей возлюбленной Иванной умилили нежными кадрами

Как известно, певец строит отношения со своей возлюбленной, 23-летней Иванной. В начале этого лета артист даже сделал предложение девушке, и та ответила согласием. В сторис в Инстаграм парочка порадовала поклоников новыми кадрами, пишет Politeka.net.

Иванна поделилась снимком, на котором запечатлены маленькие цыплята, отметив, что один из них похож на Романа.

«Вы так похожи», - подписала фото девушка.

На другом фото Роман Сасанчин держал в руках маленького цыпленка.

Напомним, ранее на Романа Сасанчина обрушилось большое испытание - его мама заболела коронавирусом и оказалась в реанимации. Иванна приэтом помогала возлюбленному и будущей свекрови. Сейчас маму Романа уже выписали, она проходит реабилитацию.

Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил нежностью с невестой.

Как сообщала Politeka, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала, почему он пошел работать в супермаркет.

Также Politeka писала, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа.