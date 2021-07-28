19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин со своей возлюбленной Иванной умилили нежными кадрами
Как известно, певец строит отношения со своей возлюбленной, 23-летней Иванной. В начале этого лета артист даже сделал предложение девушке, и та ответила согласием. В сторис в Инстаграм парочка порадовала поклоников новыми кадрами, пишет Politeka.net.
Иванна поделилась снимком, на котором запечатлены маленькие цыплята, отметив, что один из них похож на Романа.
«Вы так похожи», - подписала фото девушка.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Сероглазая внучка Чапкиса "приворожила" единственного сына Софии Ротару: "Влюблен..."
Замешанная в скандале с разводом Dzidzio Цибульская раскрыла печальную правду о своей реальной жизни: "Не знаю, что поесть..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Цибульская ошеломила подробностями личной жизни: «Муж заплатил 10 тысяч долларов, чтобы…»
На другом фото Роман Сасанчин держал в руках маленького цыпленка.
Напомним, ранее на Романа Сасанчина обрушилось большое испытание - его мама заболела коронавирусом и оказалась в реанимации. Иванна приэтом помогала возлюбленному и будущей свекрови. Сейчас маму Романа уже выписали, она проходит реабилитацию.
Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил нежностью с невестой.
Как сообщала Politeka, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала, почему он пошел работать в супермаркет.
Также Politeka писала, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа.