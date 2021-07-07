Невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала о работе в супермаркете

Как сообщает Politeka.net, после победы на "Голосе країни" и получения квартиры в Киеве Роману Сасанчину и его невесте Иванке пришлось очень тяжело. В то время как раз начинался карантин и все выступления молодого артиста отменили или перенесли. Из-за этого молодой паре пришлось выкручиваться – чтобы заработать хоть какие-то деньги Рома и Иванка пошли работать в супермаркет.

Однако теперь, отвечая на вопросы поклонников в Instagram-сторис, невеста Сасанчина рассказала, что они ушли из супермаркета, так как не собираются всю жизнь сидеть на кассе. Это была временная работа во время тяжелого периода карантина.

"Я не собираюсь работать все свою жизнь в магазине и понимать, что я там ничего не добьюсь, кроме: "Добрый день! Пакетик нужен?". Нужно развиваться дальше. И вообще, это была временная работа, потому что тогда был как раз усиленный карантин, и кроме того, как продуктовом магазине, работу другую невозможно было найти", - поделилась Иванка.

"Это деградация. Там нет роста", - подписала свою сторис невеста Сасанчина.

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