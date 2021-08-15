Возлюбленная 19-летнего победителя вокального шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина неожиданно затронула интересную тему

Как известно, певец строит отношения с 23-летней Иванной. Возлюбленные живут вместе в столичной квартире, которую Роман получил после победы в конкурсе. В начале 2021 года юный певец сделал возлюбленной предложение и она согласилась.

Отметим, в новых сторис Иванна затронула тему беременности и рождения ребенка.

«Рождение ребенка – единственное свидание вслепую, на котором ты точно встретишь любовь всей своей жизни», - написано на картинке, которую опубликовала девушка.

Также она выложила картинку о девяти месяцах беременности.

А завершила серию иллюстрация, как спит пара, у которой появился ребенок.

Напомним, Иванна и Роман познакомилась в компании общих друзей. Парень сразу заприметил красивую девушку. Сперва Иванна не реагировала на ухаживания Романа, но парень не сдавался, и все же сумел покорить сердце девушки. Спустя некоторое время певец предложил своей возлюбленной поехать с ним в столицу, и она согласилась.

Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил нежностью с невестой.

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