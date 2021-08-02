Возлюбленная 19-летнего победителя вокального шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина удивила неожиданным фото
Как известно, певец строит отношения с 23-летней Иванной. Возлюбленные живут вместе в столичной квартире, которую Роман получил после победы в конкурсе.
В новых сторис Иванна показал фото, на котором она лежит в постели, прикрывшись полотенцем. При этом все тело девушки покрыто татуировками.
Однако, Иванна только «примерила» новый образ. Возлюбленная Сасанчина применила фильтр, который украсил ее тело таким образом.
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Напомним, Иванна и Роман познакомилась в компании общих друзей. Парень сразу заприметил красивую девушку. Сперва Иванна не реагировала на ухаживания Романа, но парень не сдавался, и все же сумел покорить сердце девушки. Спустя некоторое время певец предложил своей возлюбленной поехать с ним в столицу, и она согласилась.
А недавно Сасанчин предложил возлюбленной пожениться, и она согласилась.
Напомним, в начале 2021 года на Романа Сасанчина обрушилось большое испытание - его мама заболела коронавирусом и оказалась в реанимации. Иванна приэтом помогала возлюбленному и будущей свекрови. Сейчас маму Романа уже выписали, она проходит реабилитацию.
Напомним, победитель "Голосу країни" Сасанчин умилил нежностью с невестой.
Как сообщала Politeka, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала, почему он пошел работать в супермаркет.
Также Politeka писала, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа.