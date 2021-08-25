Известная артистка Настя Каменских вернулась к своему мужу Потапу и показала, чем он её балует

Как передает Politeka.net, Настя Каменских является популярной украинской певицей. В 2019-ом году стало известно, что она вышла замуж за Потапа (Алексея Потапенко), с которым ранее состояла в дуэте. Артистка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз певица опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Настя Каменских уезжала на гастроли. Также, стоит отметить, что недавно она выступала на концерте ко Дню Независимости. Теперь артистка вернулась домой к своему мужу, там она показала, как он её встречает.

"Это Лёша, готовит мне завтрак. Мой зайчик любимый ты приготовил мне завтрак. Солнышко, ты скучал"

"А браслетик ты зачем напялил", спросила на одном из видео своего избранника Настя Каменских.

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