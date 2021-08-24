Певица Настя Каменских, гастролирующая сейчас по городам Украины, призналась, что заставило ее умываться слезами накануне концерта в Харькове
Так, 34-летняя звезда записала несколько "сториз", которые опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Артистка предстала в абсолютно противоположных образах и настроениях.
На первых кадрах напомаженная Настя в бордовом платье с вызывающим корсетом, усыпанном камнями, обратилась к харьковчанам, пообещав тем небывалое зрелище.
"Эй, Харьков, я готова выходить, с вами петь, танцевать, веселиться..., - томным голосом объявила Каменских, - Но еще два часа назад дела обстояли вот так..."
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На следующих кадрах певица предстала ревущей, в растянутой серой футболке и с небрежной гулькой на голове. Она так и не смогла ничего произнести, только всхипывая и тяжело вздыхая.
"Все хорошо, просто чуть устала", - говорится в подписи.
Ранее Каменских рассказывала о своем грандиозном туре. Звезда отмечала, что "выкладывается на полную" вместе со своей командой.
"Для нас ваши искренние улыбки и открытые сердца бесценны!", - сообщала она.
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