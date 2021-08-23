Украинская певица Настя Каменских призналась, что сильно скучает по своему своему супругу — продюсеру и исполнителю Алексею Потапенко

Как пишет Politeka.net, сейчас исполнительница много выступает. С 14 августа певица начала концертный тур по Украине, а также Турции. У Каменских прошли концерты в Одессе, Житомире, Анталии, Сумской и Ивано-Франковской областях. Гастроли продолжаются и впереди концерт в Харькове и Могилев-Подольске.

Несмотря на то, что прошла всего неделя гастролей, Каменских уже успела соскучится по своему супругу рэперу Потапу. Она решила подогреть чувства, разместив снимки, на которых тесно прижималась к мужу.

«Как же я соскучилась по моему Леше!

Пришла только неделя гастролей, а для нас двоих кажется, что прошёл целый год! Конечно, ничто не заменит присутствия рядом с любимым человеком, но когда поговорю с ним хотя бы через экран телефона, уже становится тепло и радостно на душе», - призналась артистка.

В заключении Настя пообещала Потапу, что скоро они увидятся.

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