Украинская певица Настя Каменских решила честно показать, как проходят ее поздки по концертным турам

Настя Каменских сейчас находится постоянно в дороге, и чтобы поклонники имели возможность понаблюдать за ее жизнью с другой, не концертной стороны, звезда решила публиковать Сторисы прямо с автобуса. Артистка отправилась в очередную поездку к месту выступления, поэтому у нее несколько часов выдались совершенно свободными.

В Инстаграм Настя показала себя без макияжа, украшений и пышной прически. В белом топике с тонкими лямками и черных лосинах Настя записала несколько роликов для фанатов. Причем ондим кадром звезда выделилась – с необычного ракурса и подняв ноги к сидению она решила устроить опрос.

После этого певица предложила показать фанатам своих котиков и зайку – участников ее команды. Спящие и уставшие сотрудники «НК» даже не знали, что с ними певица сделала несколько фото.

"Мы все трудоголики, отдаемся по полной, но вот этот человек вообще день не ест" - пишет Настя под кадрами.

Как можно заметить, сейчас исполнительница много выступает. С 14 августа певица начала концертный тур по Украине, а также Турции. У Каменских прошли концерты в Одессе, Житомире, Анталии, Сумской и Ивано-Франковской областях. Гастроли продолжаются и впереди концерт в Харькове и Могилев-Подольске.

Напомним, что танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии

Ранее Politeka писала, что Каменских впечатлила размером «арбузиков» в малиновом купальнике: «Шикарная русалочка»

A еще Politeka сообщала, что Каменских в наряде-сеточке оконфузилась на сцене, момент попал на видео: "Чуть не упала