Суддя популярного танцювального шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар привітала з Днем народження Юрія Горбунова

Як пише Politeka.net, прима-балерина Національної опери України та незмінна суддя популярного шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар привітала із Днем народження телеведучого Юрія Горбунова, який нещодавно знову став батьком. Зауважимо, що 24 серпня Горбунову виповнився 51 рік.

"Дорогий мій, любимий друг. От ти так любиш свою роботу, що навіть у День народження працюєш, не покладаючи язика. Юрочка, я тебе люблю, вітаю. Нехай у вашої прекрасної сім’ї все буде завжди класно", - привітала Кухар та по-дружньому поцілувала Горбунова у щічку.

До привітань також приєднався чоловік Катерини Кухар – український артист балету Олександр Стоянов.

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